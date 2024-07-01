«Госуслуги» помогли записаться первыми: более 800 тыс. заявлений в школу подано онлайн

Первая волна подачи заявлений в школы завершилась 30 июня. За два месяца родители будущих первоклассников направили 825 тыс. заявок, что на 100 тыс. больше, чем в прошлом году. Уведомления о зачислении придут в течение недели. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

Более 70% заявлений было сформировано ещё до начала приёмной кампании. Черновики увеличивали шансы на зачисление: выбрать школу можно было уже в первые секунды после старта записи.

В каких регионах чаще использовали черновики: Санкт-Петербург — 44,5 тыс.; Свердловская область — 28,8 тыс.; Татарстан — 28,4 тыс.; Дагестан — 25,4 тыс.; Башкортостан — 24,4 тыс.

До 30 июня записаться можно было в школу по месту прописки или в другую при особенных обстоятельствах. Например, если у ребёнка в ней учится брат или сестра. Вторая волна записи стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Запись в 1 класс на «Госуслугах» доступна во всех регионах, кроме Москвы и Московской области. Их жители могут подать заявления на региональных порталах.

Сервис реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».