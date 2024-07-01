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Решение для защиты данных появилось на новом маркетплейсе отечественных ИT-продуктов

Отечественная СУБД Jatoba размещена в каталоге X-kit – площадке, предлагающей готовые цифровые решения для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Jatoba стала доступна для широкого круга пользователей через удобный интерфейс x-kit.ru, что упрощает процесс выбора и приобретения отечественных решений в сфере управления данными.

СУБД Jatoba можно найти сразу в двух категориях: «Базы данных» и новой категории – «Средства защиты информации», специально созданной под это направление.

Инженер поддержки продаж СУБД Jatoba Иван Титлинов: «Наше решение, помимо обеспечения максимального уровня защиты данных и соответствия строгим требованиям безопасности для государственных и коммерческих организаций, также обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, соответствует международным стандартам качества и предназначено для импортозамещения таких зарубежных продуктов, как Oracle, Microsoft SQL Server и PostgreSQL».

CEO Mad Brains, основатель маркетплейса цифровых решений X-kit Олег Чебулаев: «Идея создания X-kit возникла два года назад в условиях ухода зарубежных ИT-компаний, когда нужно было находить отечественные альтернативы ранее используемым продуктам. В конце прошлого года была запущена первая версия каталога, с тех пор он непрерывно развивается, добавляются новые функции. Проект еще молодой, и мы рады видеть, что крупные компании регистрируются и размещают свои продукты на нашей платформе».

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