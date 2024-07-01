«Яндекс Путешествия» подскажут график развода мостов в Санкт-Петербурге и помогут добраться до отеля

Согласно официальной статистике, в 2023 г. Санкт-Петербург посетили более девяти с половиной миллионов туристов. При этом, по данным Яндекс Путешествий, северная столица входит в топ-3 направлений для летнего отдыха у россиян. В Петербурге каждый найдет что-то по душе — от дворцов и музеев до вкуснейших уютных ресторанов и мощеных улочек. И конечно, многие едут в город белых ночей, чтобы увидеть одну из главных достопримечательностей — развод мостов.

«Яндекс Путешествия» запускают новую функцию в мобильном приложении — теперь при посещении Санкт-Петербурга в разделе «Моя поездка» появится график разводки мостов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Путешественники смогут заранее ознакомиться с расписанием разводящихся мостов через Неву, чтобы увидеть уникальное событие и вовремя вернуться на нужный берег. График покажет не только время разводки, но и как долго мост будет закрыт для движения.

Также в разделе «Моя поездка» доступны все прежние функции: афиша мероприятий на время путешествия, выбор экскурсий, карта достопримечательностей и ресторанов рядом с отелем. Кроме того, в приложении работает умная камера — с ее помощью пользователи могут изучать памятники, исторические здания и любые достопримечательности.

Чтобы воспользоваться всеми функциями «Яндекс Путешествий», нужно обновить приложение сервиса на iOS или Android до последней версии.