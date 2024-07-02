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Аналитика Bronevik.com: апарт-отели, пансионаты и глэмпинги стали лидерами роста цен на рынке туристического жилья

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила бронирования туристического жилья в России за последние 12 месяцев (по июнь 2024 г.). Как показало исследование, средний чек за ночь в стандартном номере вырос на 10% год к году и составил 4,5 тыс. руб., а активнее всего цены росли в апарт-отелях, пансионатах и глэмпингах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для исследования проанализированы средние чеки на стандартные номера в разных типах объектов размещения. Лидером по росту цен оказались апарт-отели, догнавшие и перегнавшие классические гостиницы. Самыми дорогим для туристов стали глэмпинги – средний чек в них достиг 9,1 тыс. руб. за ночь. А самыми доступными, наряду с хостелами (2,3 тыс. руб. за ночь) и мотелями (3,1 тыс. руб.), оказались апартаменты со средним чеком 3,3 тыс. руб. за ночь.

«Апарт-отели сочетают в себе удобство гостиниц и «свободу» апартаментов. По сути люди живут в отдельной квартире, но при этом пользуются гостиничными услугами и инфраструктурой. Поэтому данный тип объектов привлекает все больше туристов, что, в свою очередь, подстегивает ценник. Тем более апарт-отелей пока в принципе меньше, чем традиционных гостиниц. Но мы видим, что бизнес отвечает на запрос потребителей, и темпы вывода новых объектов растут с каждым годом, а на рынок заходят как крупные гостиничные операторы и девелоперы, так и частные инвесторы», – сказала исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко.

Отдельно были проанализированы цены на стандартные номера в классифицированных отелях. В них средние чеки менялись по принципу: чем дороже проживание, тем быстрее растет ценник.

Лидером по росту стоимости туристического жилья в России стала Омская область, там средний чек за стандартный номер вырос на 20% – до 4,2 тыс. руб. за ночь. Однако самым дорогим для туристов оказалось проживание в объектах Чукотки (8,8 тыс. руб. за ночь), Сахалинской области (6,2 тыс. руб.) и Магаданской области (6,1 тыс. руб.). Очевидно, это связано с традиционно высокими ценами в отдаленных локациях, а также с небольшим количеством объектов размещения в данных регионах. Самые популярные среди российских туристов Москва и Санкт-Петербург в топе по цене за ночь находятся на пятом (5,4 тыс. руб. за ночь) и на 12 (5 тыс. руб.) местах соответственно.

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