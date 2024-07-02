«К2Тех» будет внедрять импортонезависимую среду разработки на базе GitFlic

«К2Тех» и разработчик отечественной платформы для работы с кодом GitFlic компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объединили усилия, чтобы обеспечить компании российскими инструментами разработки программного обеспечения. Партнерство позволит ускорить процесс перехода на технологически независимый ИТ-ландшафт. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

GitFlic – российская платформа для разработки программного обеспечения, аналог GitLab, GitHub и Microsoft Azure. В ней реализованы основные востребованные рынком возможности: создание и управление разработкой, непрерывная доставка (CD), реестр контейнеров и пакетов, интеграции с системами управления задачами и требованиями. Непрерывная интеграция (CI) кода сокращает время и ресурсы на разработку ПО, а также позволяет оперативно обнаруживать ошибки.

«Блокировки зарубежных сервисов вызвали массу сложностей: от отсутствия возможности продолжить работу или скачать проекты до возросших рисков в части безопасности кода. С каждым разом механика ограничений ужесточается. В партнерстве с «К2Тех» мы предлагаем компаниям, развивающим импортонезависимый ИТ-ландшафт, решение для создания качественной среды защищенной разработки согласно требованиям российского законодательства», – отметил директор по развитию бизнеса компании «РеСолют» Денис Рамазанов.

GitFlic покрывает существенную часть жизненного цикла разработки ПО. Команды разработчиков могут объединяться для совместной работы над проектом. Решение предусматривает как SaaS, так и собственную серверную (self-hosted) версию. GitFlic включен в Реестр российского ПО и обеспечивает хранение данных на серверах, размещенных в России.

«Функциональные возможности и высокие темпы разработки платформы позволяют рассматривать GitFlic как полноценную альтернативу зарубежным аналогам. Ключевая цель нашего сотрудничества – сохранить непрерывность процессов в российских компаниях и обеспечить для них возможность создавать новые востребованные продукты без санкционных рисков», – сказал руководитель направления «Инновационные технологии» «К2Тех» Антон Воробьев.