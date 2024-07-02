МТС разогнала интернет по самому длинному селу России

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть сотовой связи в селе Александровском. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость передачи данных выросла практически на четверть, на 30% расширились покрытие и емкость LTE в самом длинном селе Ставропольского края и России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Быстрее интернет стал работать на всей территории села Александровского. Особенно тщательно качество сигнала проработали в районе автостанции, в парках Молодежном и Победы, возле торгового центра «Александровский ЦУМ», в южной части села, где находятся Госавтоинспекция и газовая служба. В зону улучшенного покрытия попали десятки социальных и административных объектов, в работе которых важна стабильная передача данных.

Село Александровское – не только центр одноименного округа, куда приезжают по делам из всех населенных пунктов, но и крупный транспортный узел Ставропольского края. Многие автопутешественники едут через населенный пункт на Кавказские Минеральные Воды и в республики Северного Кавказа. В населенном пункте круглый год отмечаются повышенные нагрузки на сеть сотовой связи. Расширение LTE в Александровском позволит и местным жителям, и автомобилистам, проезжающим через село, комфортно пользоваться мобильным интернетом.

«Александровское – ровесник Ставрополя. Еще в годы Пушкина и Лермонтова имело важное значение в транспортной системе Кавказа. В те годы здесь проходил Черкасский тракт, который связывал Петербург и Тифлис. Сегодня село также является важной транспортной артерией, а еще привлекает своими достопримечательностями – Свято-Троицким источником, который также называют лесным храмом, горами с инопланетными пейзажами и дюкером, в который закован Большой Ставропольский канал. Уверен, что ускоренный интернет подчеркнет привлекательность населенного пункта как для жизни, так и для отдыха», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.