СЭД WSS Docs делает подписание документов быстрым и экономичным за счет возможности использования приложения «Госключ»

В системе электронного документооборота WSS Docs реализована возможность работы с сертификатами электронных подписей, выпущенных в приложении «Госключ». Это позволяет сэкономить на выпуске средств подписания для сотрудников, обеспечивая их при этом возможностью заверения документов в считанные секунды в приложении на смартфоне. Об этом CNews сообщили представители WSS Docs.

«Госключ» — это государственное мобильное приложение для удаленного подписания документов с сохранением юридической значимости.

Возможности приложения «Госключ» для физических лиц: самостоятельный бесплатный выпуск сертификатов электронных подписей УНЭП, УКЭП; для получения сертификата УНЭП достаточно наличия подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги»; для выпуска сертификата УКЭП дополнительно требуются загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем; получение сертификатов подписей занимает несколько минут.

Технология подписания с помощью «Госключа» доступна для любых процессов, автоматизируемых с помощью WSS Docs. Например, ее можно использовать во внутреннем электронном документообороте. После того, как в WSS Docs принимается решение о необходимости подписания документа, он автоматически передается в «Госключ». После заверения документа в приложении, подпись сотрудника автоматически прикрепляется к карточке документа в СЭД WSS Docs. Таким образом, процесс занимает всего пару кликов и по-максимуму автоматизирован.

Особое преимущество от использования нового функционала ощутят компании, в которых ведется кадровый электронный документооборот. Интеграция с «Госключом» позволяет подписывать дистанционно практически любой кадровый документ. Воспользоваться приложением можно везде, где есть доступ к сети интернет, что позволяет подписывать документы независимо от того, где находятся сотрудники – в офисе, в командировке или в цеху. Благодаря наличию удаленной идентификации работодатель может быть уверен, что документ заверил человек с подтвержденными в государственном сервисе персональными данными.

Использование «Госключа» избавляет компании от необходимости следить за сроком действия электронных подписей сотрудников. Сертификаты УНЭП и УКЭП, выпущенные в приложении, действительны 12 месяцев. Далее сотрудник может самостоятельно бесплатно выпустить новый сертификат. «Госключ» обеспечивает необходимый уровень информационной безопасности и имеет сертификацию ФСБ.