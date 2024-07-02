CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности

«Яндекс 360» получил для «Почты» сертификат соответствия стандарту ISO/IEC-27001. Он подтверждает, что данные пользователей защищены в соответствии с международными стандартами безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сертификат ISO/IEC-27001 выдается на три года. Он определяет систему управления информационной безопасностью. Норматив создан при поддержке Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC), которые отвечают за разработку стандартов в области электрических, электронных и смежных технологий.

Независимые эксперты проводили проверку процессов управления информационной безопасности, внедренных в «Яндекс Почте», для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных клиентов. Экспертиза установила соответствие требования стандарта в таких процессах как безопасная разработка, управление рисками и уязвимостями и многих других. Получение сертификата подтвердило, что «Яндекс Почта» использует надежные технологии защиты данных пользователей с личными аккаунтами и корпоративных клиентов, которые подключили «Яндекс 360 для бизнеса».

К примеру, для защиты писем «Яндекс Почта» проверяет подлинность отправителя, позволяет работать с ящиком только по безопасному HTTPS-соединению, а также сохраняет историю всех действий в ящике в журнале посещений. Сервис защищает пользователей от подделки писем с помощью цифровой подписи. Если в письме есть цифровая подпись DKIM (Domain Keys Identified Mail), значит, оно не было перехвачено и изменено после отправки с почтового сервера. А для фильтрации нежелательных и блокировки вредоносных писем используется собственная технология «Спамооборона», работающая на основе нейросетей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Qiwi без объяснений выгоняют с Nasdaq

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Московский суд взыскал с Google 10 миллиардов в пользу ее российской «дочки»

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024