«Яндекс Почта» получила международный сертификат безопасности

«Яндекс 360» получил для «Почты» сертификат соответствия стандарту ISO/IEC-27001. Он подтверждает, что данные пользователей защищены в соответствии с международными стандартами безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сертификат ISO/IEC-27001 выдается на три года. Он определяет систему управления информационной безопасностью. Норматив создан при поддержке Международной организации по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссии (IEC), которые отвечают за разработку стандартов в области электрических, электронных и смежных технологий.

Независимые эксперты проводили проверку процессов управления информационной безопасности, внедренных в «Яндекс Почте», для обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных клиентов. Экспертиза установила соответствие требования стандарта в таких процессах как безопасная разработка, управление рисками и уязвимостями и многих других. Получение сертификата подтвердило, что «Яндекс Почта» использует надежные технологии защиты данных пользователей с личными аккаунтами и корпоративных клиентов, которые подключили «Яндекс 360 для бизнеса».

К примеру, для защиты писем «Яндекс Почта» проверяет подлинность отправителя, позволяет работать с ящиком только по безопасному HTTPS-соединению, а также сохраняет историю всех действий в ящике в журнале посещений. Сервис защищает пользователей от подделки писем с помощью цифровой подписи. Если в письме есть цифровая подпись DKIM (Domain Keys Identified Mail), значит, оно не было перехвачено и изменено после отправки с почтового сервера. А для фильтрации нежелательных и блокировки вредоносных писем используется собственная технология «Спамооборона», работающая на основе нейросетей.