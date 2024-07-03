Голубое озеро в Самарском попало в донские сети «МегаФона»

Жители поселка Самарское и гости, приезжающие искупаться в бирюзовой воде водоема, теперь могут пользоваться мобильной связью улучшенного качества. В населенном пункте «МегаФон» запустил телеком‑оборудование с поддержкой LTE. Теперь абоненты без задержек сигнала отправляют знакомым кадры с отдыха и слушают музыку на скорости до 30 Мбит/с даже в период повышенной нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Голубое озеро в Самарском — одна из любимых летних рекреационных локаций у дончан. В поселок приезжают насладиться прохладной водой, золотистым теплым песком и сделать фото на фоне лазурной глади. Как показывает аналитика на основе обезличенных данных, водоем с начала 2024 г. посетили на 18% больше пользователей, чем за аналогичный период 2023 г. Отметив прирост числа абонентов и дата-трафика, инженеры установили новые объекты инфраструктуры.

«Жители региона предпочитают выезжать в выходные дни за город, чтобы провести время на природе вдали от городского шума. В летний сезон наиболее востребованы пляжи и водоемы. Голубое озеро привлекает дончан не только чистой водой, но и удобным расположением, оно находится всего в 40 км от Ростова-на-Дону. Чтобы наши абоненты и на отдыхе могли пользоваться цифровыми ресурсами с комфортом, мы регулярно развиваем сеть. В Самарском технические специалисты запустили среднечастотные диапазоны сети четвертого поколения (4G/LTE), которые обеспечивают уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания пользователей без задержки сигнала», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.

Рядом с поселком Самарское проходит участок федеральной автодороги М‑4 «Дон», ведущей в Краснодарский край, а значит автомобилисты и пассажиры могут быстрее скачивать информацию с дорожных карт, звонить по видеосвязи родным и близким, и при необходимости вызывать помощь.