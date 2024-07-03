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Холдинг Т1: Создавая антифрод-решения — ИТ-компании снижают социальные риски

На старте каждого ИТ-проекта важно оценить его социальные эффекты и риски: это будет способствовать поиску наиболее эффективного решения бизнес-задачи, и одновременно приведет к снижению уровня преступности и общественной напряженности в стране. Так произошло с разработкой антифрод-решений. Благодаря реализации графовой платформы холдинг Т1 повысил эффективность инструментов выявление новых схем мошенничества и расследование инцидентов алгоритмов определения взаимосвязей. Таким образом бизнес уменьшает не только собственные риски, но и социальные, так ИТ-решение, изначально предназначенное для финансовой сферы, популяризирует цифровые инновации. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Еще один пример из практики холдинга Т1 — проект по поиску оптимального плана инкассации, который команда реализовала для кредитной организации. Модельный оптимизатор позволяет рассчитать денежную массу для загрузки в банкоматы на основе данных движения средств и многофакторного прогноза спроса. «В результате мы видим, что растет удовлетворенность клиентов банка: они всегда могут рассчитывать, что нужная операция будет банкоматом проведена. Одновременно новация положительно влияет на лояльность внутренней аудитории: сокращаются нагрузки на работников банка и переработки персонала, занятого инкассацией», — сказала бизнес-эксперт Т1 ИИ Холдинга Т1 Ольга Никитина.

Аналогичное комплексное влияние есть и у технологии speech to text, интегрированной в платформу коммуникаций холдинга Т1. Распознавание речи и подготовка тезисов протоколов по результатам аудио и видео совещаний обеспечивают доступность информации, повышают скорость ее обработки и снижают нагрузку на персонал за счет исключения рутинных задач.

В портфолио продуктов холдинга Т1 также есть сервис автоматического выявления отклонений в производственной безопасности, который позволяет контролировать соблюдение всех предусмотренных требований при проведении особо опасных и прочих работ. Этот ИT-инструмент напрямую влияет на готовность персонала к инцидентам и существенно улучшает статистику по несчастным случаям, в чем заинтересованы все стейкхолдеры: владельцы бизнеса, сотрудники компании и потребители ее продукции.

«Создание цифровых решений в кооперации заказчиков и ИТ-компаний с предварительной оценкой эффекта дает повышение бизнес- и социальных эффектов и становится важным мотивационным инструментом для всей команды разработки», — сказала Ольга Никитина.

По словам Ольги Никитиной, среди положительных моментов, которые бизнес уже достигает с помощью внедрения цифровых инструментов: повышение доступности образования, снижение профессиональных рисков, уменьшение цифрового неравенства, рационализация рабочего времени и много другое. Однако могут быть и побочные эффекты, например, нарушение приватности человека или падение уровня социализации персонала. Именно поэтому важно проводить всестороннюю оценку готовящихся проектов, чтобы снизить потенциальные риски.

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