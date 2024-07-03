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МТС добавила скоростей 4G-интернета самому северному поселку Приамурья

ПАО «МТС» улучшила на 50% скорости мобильного интернета, кратно увеличив запас емкости сети в Олекме. Теперь жители могут пользоваться скоростным 4G интернетом на всей территории поселка, а также в районе поликлиники, средней школы и детского сада, отделения почты и дома культуры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС увеличила запас емкости на телеком-оборудовании в центре села Олекма, где находится железнодорожная станция и располагаются многоквартирные жилые дома, учреждения культуры, образования и социальные организации. Выйти в сеть на обновленных скоростях могут сотрудники и сезонные рабочие, прибывающие трудиться на Куранахском месторождении и возведении транспортной и логистической инфраструктуры на участках БАМа.

«МТС развивает мобильные сети в самых отдаленных и труднодоступных местах Амурской области. Так, в начале года мы первыми включили скоростной интернет в самом северном поселке области. Сегодня в Тындинском районе развернуты крупные стройки – идет возведение железнодорожной магистрали, появляются новые транспортные пути, запускаются фабрики по добыче полезных ископаемых. Благодаря аналитике больших данных Big Data мы фиксируем рост траффика, количество новых абонентов и проводим дополнительные работы на телеком-оборудовании, чтобы наши клиенты могли загружать любимые сервисы и приложения даже в часы максимальной нагрузки на сеть», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС улучшила скорости мобильного интернета в городах Райчихинск и Завитинск, поселках Архара, Новобурейский и Февральск.

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