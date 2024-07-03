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«МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», ведущий разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, и Ozon fresh реализовали решение для защиты данных пользователей маркетплейса. Оно позволяет повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей, приобретающих товары на Ozon fresh с курьерской доставкой. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Решение «Защита номера» реализовано через интеграцию платформы «МТС Exolve» с Ozon fresh. Благодаря интеграции система через Telecom API связывает специалистов курьерской службы с пользователем Ozon fresh, не раскрывая номер телефона пользователя.

Ozon fresh — это сервис быстрой доставки свежих и натуральных продуктов питания и товаров повседневного спроса, входящий в топ-5 игроков рынка. Ежедневно более пяти тыс. курьеров сервиса развозят тысячи заказов в 12 регионах, при этом компания уделяет особое внимание безопасности личных данных клиентов.

Арина Князева, директор по развитию бизнеса и коммерции Ozon fresh: «На фоне активного масштабирования каналов доставки, когда мы открываем сотни новых точек, сервис Ozon fresh уделяет особое внимание заботе о защите персональных данных растущей клиентской базы. Для нас важно находить баланс между удобством и скоростью доставки, высоким уровнем сервиса от курьеров и, конечно, приватностью наших покупателей. Поэтому мы решили использовать возможности «МТС Exolve» по защите номеров, чтобы наши клиенты всегда могли выйти на связь с доставщиками без риска утечки номера или иной информации».

«Сервисом «Защита номера» активно пользуются службы доставки, такси, маркетплейсы, в том числе одна из крупнейших интернет-компаний в России Ozon. Теперь это решение доступно и для пользователей Ozon fresh, – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. – Покупатели могут напрямую связываться с курьером, не раскрывая при этом своих контактных данных. Мы уверены, что наше решение позволит обеспечить высокий уровень безопасности при покупках на Ozon fresh и улучшить пользовательский опыт».

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