МТС прокачала мобильный интернет на вокзалах Владимира

МТС сообщила о расширении сети LTE на железнодорожном вокзале и автовокзале Владимира. В разгар летнего туристического сезона оператор установил в районе привокзальной площади телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета выросла на 50%.

Пользоваться мобильным интернетом на повышенных скоростях могут пассажиры и туристы, прибывающие во Владимир и следующие в проходящих поездах в направлении Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Иванова и Коврова.

Скоростным мобильным интернетом теперь также обеспечены местные жители и туристы, которые отправляются в поездки с владимирского автовокзала. Помимо других городов и поселков, автобусы отсюда идут в города Суздаль, Муром, Александров, Гороховец, Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный, которые объединены в туристский маршрут «Малое Золотое кольцо Владимирской области».

«В разгар летнего сезона, когда впереди День огурца, Всероссийский фестиваль декоративного искусства “Лоскутная мозаика”, фестивали воздухоплавания, театрального искусства и другие, потребление интернет-трафика на вокзалах вырастает вдвое. А празднование 1000-летия Суздаля и вовсе расписано на весь год, и приезжие четко ориентируются на программу событийного туризма. Мы прокачали сеть на вокзалах, чтобы даже в часы пиковых нагрузок путешественники могли пользоваться цифровыми сервисами и получать информацию из сети», — сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Ранее МТС обеспечила бесшовное покрытие на трассах М7 и М12, запустив скоростной мобильный интернет и вдоль железнодорожных перегонов Москва-Владимир.