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Пользователи просят «Нейро» от «Яндекса» спрогнозировать результаты «Евро-2024»

Во время «Евро-2024» пользователи «Яндекса» начали чаще использовать «Нейро» для тематических запросов со словом «футбол». Ежедневно они задают сервису такие вопросы в среднем в два раза чаще, чем в июньские дни до начала турнира. «Нейро» ищет всю доступную информацию в интернете по любому вопросу, анализирует её и объединяет в один готовый ответ со ссылками на источники. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чаще всего пользователи спрашивают у «Нейро» про прогноз на победителя чемпионата — таких запросов более 15%. Еще 11% запросов касаются поиска прогнозов на результат конкретного матча.

Про участников чемпионата пользователи задают вопросы в 14% случаев. Например, сколько раз Криштиану Роналду выигрывал чемпионат Европы или почему Словения заняла третье место в группе.

Также сервис может подготовить краткий обзор прошедших матчей. Для этого «Нейро» анализирует сайты с репортажами и даёт ёмкий пересказ с хайлайтами встречи. Сервис всегда использует для составления ответа пять разных источников, чтобы пересказ был полным и актуальным.

Кроме того, пользователи ищут в Нейро результаты и расписание матчей — в 13% и 11% случаев соответственно. Еще 9% вопросов касаются истории и правил чемпионата. Например, есть ли на турнире ответные матчи или кто был лучшим бомбардиром в 2000 г.

Сервис также позволяет сравнить разные факты или составить подборку, которой нет в интернете. Например, можно попросить подобрать самые зрелищные голы за всю историю Евро или самые результативные штрафные. Задать вопрос можно так, как он приходит в голову. «Нейро» понимает естественный язык общения.

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