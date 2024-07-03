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В Оренбуржье подготовили объекты связи к жаркой погоде

Для жителей 12 населенных пунктов Оренбургской области повысили надежность мобильной сети. «МегаФон» обновил климатическое оборудование на базовых станциях, что обеспечит абонентам стабильный сигнал даже при росте столбика термометра до +40°C и выше. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках подготовки к жаркому сезону оператор заменил системы кондиционирования на новые. Работы прошли в Бугуруслане, Бузулуке, Кувындыке, Гае, а также в селах Старые Шалты, Октябрьское, Белошапка, Ключи и Северное и поселках Красноярский, Красночабанский и Новоорск. Благодаря этому клиенты «МегаФона» смогут круглосуточно и при любой погоде оставаться на связи со своими близкими.

Высокая температура воздуха оказывает негативное влияние на отказоустойчивость сети и, как следствие, на корректную работу базовых станций. При перегреве приборы могут отключаться. Проведенные мероприятия минимизировали вероятность их выхода из строя.

«У каждой базовой станции есть собственная климатическая система. При этом кондиционеры, как и любое телеком-оборудование, работают более интенсивно в периоды пиковой активности абонентов. Лето, когда в регион съезжаются отпускники и туристы, относится к такому времени. Однако мы последовательно ведем техобслуживание всей аппаратуры в регионе и обеспечиваем среднюю температуру внутреннего оснащения телеком-объектов в пределах +20°С в течение года», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

В июле 2024 г. в Оренбуржье усилился летний зной — воздух прогревается до +35°С. Одновременно жители стали больше времени проводить онлайн. С начала лета 2024 г. мобильный интернет-трафик здесь вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.

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