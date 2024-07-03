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В вуз с «Госуслугами»: 500 тыс. заявлений и 8 тыс. заявок в час

Уже более 500 тыс. заявлений подали абитуриенты, используя сервис «Поступление в вуз онлайн». На портал поступает в среднем 8 тыс. заявлений в час. Чаще всего абитуриенты подают документы одновременно в два вуза, а среди самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Самые популярные вузы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПБПУ), Финансовый университет при Правительстве России (Финансовый университет), Уральский федеральный университет (УрФУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Самые популярные направления: информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, клиническая медицина, экономика и управление, машиностроение.

Регионы, из которых поступает больше всего заявлений: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская область, Новосибирская область.

С 2024 г. абитуриенты могут выбрать и заключить на «Госуслугах» договор целевого обучения. По нему студент сможет получать поддержку от будущего работодателя во время учебы, а затем гарантированно к нему трудоустроиться. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек.

Приемная кампания на бюджет будет продолжаться до 25 июля 2024 г.

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