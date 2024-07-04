Банк «Русский Стандарт»: оплата покупок через универсальный QR-код доступна на кассе у первого клиента

Банк «Русский Стандарт» в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК) обеспечил техническую возможность приема универсального QR-кода для оплаты покупок на кассе первого клиента своей эквайринговой сети. Об этом CNews сообщили представители банка.

Универсальный QR-код для оплаты покупок, созданный НСПК с банками-партнерами, поможет упростить клиентам расчеты на кассе. Объединение разрозненных QR-кодов (СБП, pay-сервисов различных банков) в универсальный код для оплаты – это простое и понятное решение для клиентов, которым будет комфортно расплачиваться за покупки с помощью своего привычного платежного инструмента, не думая, какое приложение надо открыть.

Универсальный QR-код будет также выгодным решением для юридических лиц (мерчантов, ТСП), которые получат массовых клиентов-покупателей (без ограничений при оплате телефоном только одним банком).

Теперь компании-клиенты банка «Русский Стандарт» по эквайрингу могут подключить себе возможность приема платежей по универсальному QR-коду в своей кассовой зоне. Отметим, что выводить код для оплаты можно любыми способами: на экране терминала; распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке во время совершения покупки. Покупатели могут с легкостью совершить платеж, отсканировав универсальный QR любым удобным способом: штатной камерой или с помощью банковского приложения.