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Банк «Синара» подключился к универсальному QR-коду от НСПК

Банк «Синара» успешно провел первую оплату в рамках тестирования универсального QR-кода НСПК в одном из центров красоты Екатеринбурга. Об этом CNews сообщили представители банка «Синара».

Универсальный платежный QR-код обеспечивает возможность самостоятельного выбора клиентом метода оплаты товара. С помощью нового решения покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после чего на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат — через СБП или с помощью других pay-сервисов. Также клиент может провести оплату, отсканировав универсальный QR-код через свое банковское приложение.

В свою очередь бизнес, подключив универсальный QR-код, получает единое решение, включающее разнообразные платежные сценарии, что экономит ресурсы торгово-сервисного предприятия.

«Универсальный QR-код оставляет право выбора способа оплаты за покупателем – СБП, платежный сервис банка или же цифровой рубль, когда тот войдет в широкий оборот, а также создает удобные условия для банков-эмитентов, не имеющих собственной платежной pay-сервисов. Это ещё один шаг в развитии Open Finance», – сказал Виталий Копысов, директор по инновациям банка «Синара».

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