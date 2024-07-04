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МТС оцифровала высокогорное футбольное поле и более десяти сел в Цунтинском районе

Цифровая экосистема МТС подключила к своей сети более десяти населенных пунктов Цунтинского района по программе устранения цифрового неравенства, в том числе село Мокок, где находится высокогорное футбольное поле. После проведенных работ сервисы цифровой экосистемы МТС стали доступны еще шести тысячам жителей района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Доступ к мобильному интернету МТС появился в населенных пунктах с населением свыше пятисот человек, например в Мококе, Шаитли, Хашархоте, Нахаде, и в совсем небольших селах Азильта, Берих, Гениятль, в которых живет около ста человек. Интернет открыл жителям этих сел доступ к «Госуслугам», онлайн банкингу, образовательным и развлекательным площадкам, социальным сетям и другим современным цифровым ресурсам.

Цунтинский район – один из двенадцати самых высокогорных районов Дагестана. Эта территория славится красивыми видами, альпийскими лугами, природными достопримечательностями, горными маршрутами, необычными локациями. Например, высокогорным футбольным полем в Мококе, местностью Кидилшайних на горе Сога. Кроме того, путешественники отправляются в длительные и сложные походы по горным вершинам Цунтинского района. Поэтому расширенное покрытие сотовой связи в таких локациях повышает безопасность не только жителей, но и гостей района.

«Учитывая покрытие сети сотовой связи, которое было у МТС в Цунтинском районе до начала реализации программы устранения цифрового неравенства, теперь доступ к нашим сервисам имеет более половины населения района. И мы постараемся использовать все возможности, чтобы продолжать расширять доступ к цифровым сервисам и связи, для всех жителей горных районов Дагестана. Ведь жизнь на такой высоте — это довольно непросто и очень важно быть здесь на связи, иметь возможность обучаться онлайн, получать цифровые сервисы и просто позвать на помощь по телефону», — сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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