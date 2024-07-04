МТС запустила цифровой гид по колыбели древних шаманов и сибирского Стоунхенджа

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей республики Хакасия. Помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel и подскажет, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться и какие местные блюда попробовать. Ссылка на цифровой гид будет приходить туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель предложит гостям республики покорить действующий мраморный карьер, попробовать айран в старинном селе Анхаков, запечатлеть радужный плеск воды у самой мощной в России гидроэлектростанции — Саяно-Шушенской ГЭС, а еще заняться бейсджампингом в Туимском провале или сплавиться на байдарках по Енисею. Гид расскажет, где любители древностей смогут увидеть камень Улуг Хуртуях тас возрастом около 4000 лет, и почему древние шаманы проводили обряды именно в горной гряде Сундуки. Туристы также узнают, как отыскать таинственную Пещеру Черного дьявола и почему она так называется, а еще смогут подобрать удобную локацию для отдыха и проживания в окрестностях Ширинских соленых водоемов — озер Беле, Шира и Тус.

Подборка интересных мест подскажет, как лучше спланировать активный отдых. Для любителей походов в Хакасии организуют однодневные и многодневные маршруты, которые пролегают по горным хребтам, через степи, мимо курганов и могильников, а также скал с древними петроглифами. Например, можно отправиться в путь по Тропе предков: древние люди приходили сюда общаться с духами и проводить ритуалы. А еще в республику приезжают кататься на горных лыжах — сделать это можно на курортах «Приисковый», «Гладенькая» и на нетронутых склонах у Ивановских озер. Также туристам посоветуют, в какой сезон лучше всего ехать в республику, как одеться по погоде и что нужно сделать, чтобы не заблудиться в хакасских степях.

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание локальной гастрономии. Путеводитель МТС Travel предложит путешественникам попробовать традиционную хакасскую кашу на сметане и яйцах — потхы, колбасу из конины и пшеничный десерт талган. Кисломолочный напиток айран появился в Хакасии еще в древнетюркскую эпоху, а сейчас его можно попробовать в самых потаенных уголках республики и на национальных праздниках — например, Чыл Пазы (хакасский Новый год) и Тун Пайрам (праздник первого айрана).

«Хакасия обладает серьезным туристско-рекреационным потенциалом в масштабах Сибири. Кроме путешественников из соседних регионов к нам прибывают жители столичных городов из разных уголков страны. Республика интересна туристам в первую очередь большим числом озер и других природных мест отдыха, а также огромным количеством памятников истории. Чтобы пребывание у нас было еще более комфортным, мы запустили гид в удобном цифровом формате. Онлайн-путеводитель позволяет сориентироваться, где удобнее отдохнуть, поесть, какие достопримечательности посмотреть, в каком отеле остановиться, если вы оказались в республике впервые. Каждый турист найдет в нем полезные советы, независимо от того, приехал ли он в командировку или в отпуск с семьей. Уверен, наш новый проект вдохновит гостей для знакомства с Хакасией», — сказал исполняющий обязанности директора МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.

Воспользоваться гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях республики Хакасия, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.