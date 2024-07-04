Студенты ИТМО и СПбГУ разработали решения для развития инфраструктуры «ВКонтакте»

Завершился второй сезон исследовательской лаборатории «ВКонтакте»: во время оплачиваемой практики студенты ИТМО и СПбГУ разрабатывали инструменты для развития инфраструктуры соцсети. Участники проекта получили практический опыт работы с технологическими задачами бизнеса, материал для научных работ и возможность устроиться в компанию. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

На пять мест в исследовательской лаборатории претендовали более 50 бакалавров и магистрантов ИТМО и СПбГУ. Участники, которые прошли отбор, весь учебный год работали над собственными проектами. Курировали их PhD, доцент ИТМО Виталий Аксенов и старший разработчик баз данных «ВКонтакте», аспирант ИТМО кафедры КТ Илья Кокорин.

Участники лаборатории «ВКонтакте» создали продвинутый инструмент для верификации дуальных структур данных на языке C++. Прежние верификаторы либо работали только с Java (Lincheck), либо не поддерживали model-checking верификацию и дуальные структуры данных, либо тестировали только key-value хранилища и не могли тестировать очереди. Также студенты оптимизировали десериализатор протокола межсервисного взаимодействия RPC/TL и разработали прототип гибридного транзакционно-аналитического движка для баз данных.

Свои решения студенты представили на защите проектов, которая прошла 24 июня в офисе «ВКонтакте» у Красного моста. Доклады оценивали разработчики соцсети, ведущим выступил директор по инфраструктурной разработке «ВКонтакте» и основатель лаборатории Илья Щербак.

«Мы инвестируем много времени и ресурсов в проверку гипотез, прототипы решений и развитие технологий. Сотрудничество с лабораторией позволяет нам выйти на новый уровень в развитии технологической базы, построить новые процессы и попробовать самые смелые решения. Мы учитываем и интересы бизнеса, и важность академического подхода — студенты смогут использовать результаты работы для научных статей. Такое нельзя провернуть без команды, которая поддерживает твои идеи и помогает создавать инструменты мирового уровня», — сказал директор по инфраструктурной разработке ВКонтакте Илья Щербак.

Лаборатория продолжит свою работу в следующем году в новом масштабе: планируется расширение области применения исследований. Проект будет развиваться при поддержке VK Education — направления бесплатных образовательных проектов VK, благодаря которым студенты получают актуальные знания и навыки, делая успешный старт в ИT-сфере.

Первая научно-исследовательская лаборатория, в которой участвовали студенты ИТМО, прошла в 2022–2023 гг. Участники проекта занимались верификацией распределенных алгоритмов консенсуса и системы репликации BARSiC, используемой для управления движками баз данных соцсети. Для проверки корректности применялся новаторский подход, в котором с помощью TLA+ model-checking инструментов студенты научились проверять реальный код системы на основе работы чекера, а не только её формальную модель. По итогам проекта двое исследователей присоединились к команде «ВКонтакте».