В сервисе VK для сбора и анализа ошибок в приложениях появился генеративный ИИ

В сервисе Tracer, разработанном в ОK.TECH, появился генеративный ИИ, который помогает анализировать сбои и проблемы в приложениях, а также предлагает решение для них. Новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок и находить пути их устранения. В итоге сокращается время на каждом из этапов разработки приложений: от тестирования до выпуска в продакшен. Об этом CNews сообщили представители VK.

Tracer — инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS в реальном времени. При выявлении проблем сервис создает стектрейс — детальный отчет о сбое, который включает анализ конкретных зависимостей, разделов и модулей приложения, где мог произойти сбой. Стектрейсы могут занимать сотни строк технической информации, в которой не всегда возможно быстро разобраться.

Новая ИИ-модель анализирует стектрейс и определяет возможные причины ошибки, выделяя наиболее вероятную, или же составляет перечень факторов, которые могли привести к сбою. После определения корневой причины нейросеть генерирует конкретные советы по устранению ошибки. Например, предлагает изменения в коде, обновление библиотек или другие действия, которые помогут избежать повторного сбоя. ИИ учитывает специфику приложения, его архитектуру и используемые технологии, что позволяет сервису давать рекомендации, адаптированные к конкретным условиям и потребностям разработчиков.

Нейросеть постоянно совершенствует свои алгоритмы, обеспечивая все более точные и полезные рекомендации. Разработчики также могут оставить обратную связь о работе ИИ в Tracer.

Tracer был разработан командой «Одноклассников» (ОК.TECH), позднее его внедрили в большинство продуктов VK. Сервис бесплатный и доступен для интеграции на apptracer.ru.