«Билайн adtech» дополняет технологию таргетированных звонков сервисом «Этикетка»

Рекламные таргетированные звонки теперь можно соединить с сервисом идентификации вызовов «Билайн» «Этикетка». Проводя голосовую рекламную кампанию, бизнес может вместе с номером отобразить свое наименование на экране абонента. В результате абонент чётко видит, кто ему звонит, и осознанно решает, принять или отклонить звонок. Это способствует прозрачности и безопасности рекламной коммуникации, а также ее более высокой конверсии. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

«Технологии «Билайн» соответствуют тренду рынка и нашему стратегическому фокусу — прозрачности рекламных коммуникаций в целом и голосовой рекламы, в частности. На рынке уже существуют такие решения, как антиспам и антифрод, однако они могут блокировать и полезные вызовы. Сервис «Этикетка» позволяет идентифицировать звонки, что сохраняет как информативность коммуникации, так и способствует ее безопасности», — сказала Виктория Еремина, руководитель по развитию голосовой рекламы «Билайн adtech» — подразделения «Билайн бизнес».

Согласно проведенным тестам бандл таргетированных звонков «Билайн adtech» и «Этикетки» положительно влияет на количество успешных соединений и длительность разговора.

Кейс 1. Сфера деятельности клиента: социальные опросы и исследования. Срок исследования: 3 месяца. Результаты с «Этикеткой»: oколичество успешных соединений: 52.7% (+20.05%); oсредняя длительность разговора: 24.8 сек (+33.3%).

Кейс 2. Сфера деятельности клиента: банковское дело. Срок исследования: 5 месяцев. Результаты с «Этикеткой»: oколичество успешных соединений: 47.4% (+2.6%); oсредняя длительность разговора: 17.6 сек (+29.4%).

Эффективность кейсов рассчитана на основе данных, предоставленных клиентами «Билайн adtech» по результатам оказания услуг. Приведенные показатели носят информационный характер, «Билайн» не гарантирует достижение указанных результатов.

«Благодаря тому, что абоненты получают возможность видеть, какая компания звонит, они более лояльны к диалогу с сотрудником и больше доверяют бренду. Так как все юридические лица проходят подтверждение и верификацию со стороны «Билайн», абонент может быть уверен, что звонок подлинный», – сказал Кирилл Коновнин, руководитель продукта «Этикетка» «Билайн бизнес».

Вместе с наименованием юридического лица или бренда технология «Билайн» позволяет отображать другую проверенную информацию. В частности, адрес, название услуги, имя сотрудника. Сервис допускает указание отделов и цели звонка. В результате, имея в распоряжении несколько номеров, бизнес может выстроить нужные каналы коммуникации с абонентами.

Бизнес самостоятельно выбирает тип и конструкцию отображаемой информации в соответствии с техническими возможностями «Билайн». Это дает возможность индивидуально подходить к коммуникации с клиентом в зависимости от текущей задачи. Отображаемая информация не должна содержать рекламный подтекст и проходит обязательную модерацию экспертов «Билайн».

Возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети, конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, «антиАОН».