CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Генеративный ИИ VK сократит текст заметки и выделит его основную мысль

В Заметках Mail.ru стала доступна новая функция на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Теперь пользователи смогут в одно нажатие кнопки получить сокращенную версию своих записей с помощью ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция способна сократить выбранный пользователем отрывок. Для этого необходимо выделить нужную часть текста и нажать кнопку «Сократить». Доступно сокращение как части, так и всей заметки сразу, при этом исходный вариант будет сохранен, а новая версия текста отобразится в отдельном окне.

Также станет доступна возможность переписать текст и вставить его в другой фрагмент исходной версии текста.

«Новая функция на основе ИИ значительно упростит работу с большими текстами и поможет нашим пользователям концентрироваться на важном. Сокращение времени взаимодействия с текстом, а также его качественный пересказ — это то, что диктует сегодняшнее время и быстрый темп жизни. Наша задача — соответствовать и предвосхищать потребности пользователей», — сказал Сергей Зеленов, руководитель продуктового направления почты Mail.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Власти утвердили эксперимент по созданию в России национальной цифровой транспортно-логистической платформы

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024