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Программисты, юристы и врачи чаще других говорят о том, что работа позволяет им развиваться в профессии

Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие три тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

48% россиян считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки. 35% опрошенным работа не дает достаточного импульса для развития. 11% уверены, что постепенно теряют свою квалификацию.

Судя по результатам опроса, каждый второй россиянин в возрасте от 35 до 44 лет уже нашел работу, где для него созданы все условия для профессионального роста. А вот более молодые работники (до 34 лет) чаще волнуются, что на текущей работе теряют ранее приобретенную квалификацию (15%).

С увеличением уровня доходов опрошенных растет число тех, кто считает, что на работе повышает свой профессионализм.

Обладатели высшего образования чаще граждан со средним профессиональным отмечают профессиональное развитие на рабочем месте, но среди них заметна и доля тех, кто страдает из-за невозможности саморазвития и даже заявляет о профессиональной деградации.

Среди представителей распространенных специальностей положительно оценивает влияние работы на развитие профессиональных навыков большинство программистов (67%), юристов (65%), врачей (62%), менеджеров по продажам (59%) и снабженцев (55%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 494. Время проведения: 20 июня — 3 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: три тыс. респондентов

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