Рост зарплаты минимум в три раза: россияне рассказали, почему откажутся от удаленки ​

Аналитики «Контур.Толка» и сервиса «Работа.ру» выяснили отношение россиян к удаленному формату работы. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» со всех регионов России. Из них 64% респондентов постоянно работают в офисе, 23% — в гибридном формате, 13% — полностью удалено. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Опрошенные рассказали об эмоциональном состоянии на удаленке. 8% респондентов постоянно испытывают ощущение оторванности от коллектива, 19% переживают такие эмоции время от времени. В целом россияне чувствуют себя хорошо: 73% не сталкиваются с подобными переживаниями.

Чтобы справиться с ощущением оторванности, 46% респондентов по возможности посещают офис, 25% — участвуют в корпоративных мероприятиях.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «Неформальные встречи по видеосвязи тоже помогают чувствовать себя лучше: об этом рассказали 25% респондентов. Чтобы наладить контакт с коллегами, 14% сотрудников включают камеру на созвонах, 4% участвуют в «Случайном кофе» — онлайн-встречах для нетворкинга и профессионального развития».

15% проводят онлайн-встречи с коллегами несколько раз в неделю, 14% созваниваются каждый день. Треть опрошенных общаются лично, а 16% — только письменно.

При этом те, кто работает удаленно, рассказали о готовности вернуться в офис. Для большинства главный стимул — увеличение зарплаты (37%). Еще треть откажется от работы из дома, если получит оффер в компанию мечты. Каждый четвертый готов посещать офис вместе с коллегами (23%).

Респондентов также мотивируют условия работы: спортзал, библиотека и бесплатная еда (17%). Еще 16% опрошенных отметили, что вернутся в офис, если переедут или смогут брать с собой на работу домашних животных.