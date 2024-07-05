CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Ростелеком» дал цифровую жизнь детским центрам Тюменской области

«Ростелеком» в Тюменской области обеспечил интернетом три детских центра: «Олимпийская Ребячка», «Остров детства» и «Ребячья республика». Для этого специалисты компании смонтировали 25 километров оптических магистралей.

«Широкополосный доступ в интернет — это одна из самых востребованных услуг для корпоративных клиентов. Мы полностью оснастили центры инфраструктурой связи: протянули оптику через лесной массив и построили распределительную сеть. Использование оптических технологий позволяет нам предоставлять пользователям самые современные цифровые сервисы. В качестве системного интегратора и телекоммуникационного провайдера “Ростелеком” является лидером не только в осуществлении, но и в разработке сервисов для бизнес-задач любого уровня», — сказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Урале.

Для участников смены в «Ребячьей республике» эксперты провели «День цифры». Дети посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, поиграли в ретро-игры на больших джойстиках, попробовали свои силы в ИТ-квизе и прослушали лекцию по цифровой безопасности.

«За летний сезон у нас отдыхает более 4700 ребят. Педагоги используют интернет-ресурсы для разработки образовательных и развивающих программ. Поэтому знание основ кибергигиены важны и педагогической команде, и ребятам. Такие занятия представляют собой важный инструмент, способствующий установлению диалога с молодым поколением и пониманию его потребностей», — сказала Лариса Шилова, генеральный директор АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Власти утвердили эксперимент по созданию в России национальной цифровой транспортно-логистической платформы

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России выстроены первые схемы мошенничества с цифровым рублем

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024