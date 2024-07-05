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Сеченовский университет запустил обновленную образовательную платформу Sech.Online

Сеченовский университет запустил обновленную информационно-образовательную платформу Sech.online, где обучающиеся, специалисты разных направлений и все желающие могут пройти курсы по различным темам – от введения в анатомию, основ генетики и нутрициологии до общей микробиологии, вирусологии, иммунологии, симптоматики заболеваний поджелудочной железы и др. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Sech.Online – это единый информационно-образовательный портал для всех, кто хочет получить современные знания по различным специальностям, будь то профессионал или человек интересующийся.

Образовательные программы разработали ведущие эксперты Сеченовского университета и вузов-участников Ассоциации развития электронного медицинского образования. Курсы охватывают разные направления медицинских наук, технологий и гуманитарной подготовки.

Учиться можно из любой точки земного шара и в любое время – образовательные материалы доступны 24 часа в сутки. Кроме того, функционал платформы позволяет получать обратную связь от экспертов и преподавателей, общаться между собой.

«Сеченовский университет – лидер в области медицинского образования и наук о жизни, и его цель – не просто предоставить информацию, но вдохновить и дать возможность каждому студенту достичь прогресса» – отметила проректор по учебной работе Сеченовского университета Татьяна Литвинова.

Обновленная платформа получила запоминающийся короткий адрес – Sech.online, однако доступна и по старому – Sechenov.online. Все курсы, которые были там ранее, постепенно переедут на новую платформу – сейчас они доступны для слушателей по адресу old.sechenov.online.

Платформа Sech.online – один из ключевых элементов цифровой трансформации вуза в области образования, отметил проректор по цифровой трансформации Сеченовского университета Алексей Аносов. По его словам, это инновационное образовательное пространство, которое предлагает спектр курсы и образовательные ресурсы для студентов и профессионалов. «Мы стремимся создать интуитивно понятную и удобную среду для обучения, используя передовые технологии и методики», — сказал он.

«Мы знаем, что образование может быть доступным и увлекательным для всех. Sech.online дает каждому пользователю возможности для непрерывного развития и достижения новых высот» — сказала директор Института электронного медицинского образования Сеченовского университета Марина Кинкулькина.

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