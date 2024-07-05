Серфить с комфортом: мобильный интернет в Зубовой Поляне стал еще быстрее

Улучшение связи почувствовали тысячи жителей поселка в Мордовии. Специалисты «МегаФона» зафиксировали повышенный спрос на онлайн-услуги в центральной части населенного пункта и модернизировали там телеком-объекты. В результате емкость сети выросла на 25%, что позволило нарастить скорость передачи данных в гаджетах абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить высокое качество покрытия и проникновение сигнала в здания с большим числом толстых перегородок без потери качества соединения. Теперь местные и гости Зубовой Поляны могут даже в часы пиковой нагрузки на сеть общаться по видеосвязи и делиться контентом в соцсетях с друзьями и близкими на максимальной скорости интернета до 100 Мбит/с.

Аналитика «МегаФона» подтверждает востребованность мобильного дата-трафика у жителей поселка. Год к году его потребление у них увеличилось на 27%. Только за последний месяц селяне скачали в Сети свыше 160 ТБ. Этого хватит, чтобы загрузить 22 тыс. фильмов на домашний кинотеатр в формате 4K.

Улучшение связи почувствовали не только местные жители. Через Зубову Поляну проходит Куйбышевская железная дорога, которая связывает центральную и западную часть страны с экономическими районами Урала, Сибири и Средней Азии, и участок федеральной автодороги М5 «Урал», а значит автомобилисты и пассажиры без задержек пользуются необходимыми цифровыми сервисами для общения, путешествий и работы.

«Мы регулярно улучшаем качество покрытия в республике, ориентируясь на анализ потребления интернета. В 2024 г. прирост потребления данных в малых населенных пунктах региона составил 23%. Чтобы абоненты могли с комфортом пользоваться госуслугами, слушать музыку и смотреть фильмы онлайн, удаленно работать и учиться, за последние полгода инженеры подключили к сети 4G села и поселки, в каждом из которых проживает от 180 до 600 человек», — сказал директор «МегаФона» в Мордовии Валерий Борунов.