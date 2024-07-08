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«Авито Работа»: работодатели стали в три раза чаще предлагать возможности для переобучения

Эксперты «Авито Работы» провели исследование рынка труда в I полугодии 2024 г. и выяснили, что в условиях дефицита кадров работодатели стали чаще предлагать соискателям возможности для переобучения и переквалификации. Число вакансий с такими предложениями увеличилось в 3,2 раза (+230%) в сравнении с I полугодием 2023 г. При этом интерес кандидатов к вакансиям с обучением на новом рабочем месте вырос в 1,6 раза (+58%) год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Стоит заметить, что средние зарплатные предложения по вакансиям с переобучением выросли на 75% с I полугодия 2023 г., составив 127,677 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне.

Заметно чаще возможности для переобучения и переквалификации стали предлагать водителям спецтехники (+397%), водителям бульдозера (+330%) и слесарям (+264%).

«В сфере транспорта и логистики необходимость эффективных цепочек поставок требует привлечения квалифицированных специалистов. В условиях дефицита компании готовы переобучать сотрудников и помогать им в получении должной квалификации. Работодатели предлагают заинтересованным соискателям пройти дополнительное обучение по профессии или сменить свою квалификацию по схожей специальности. Таким образом, компании закрывают свои кадровые потребности и предоставляют новые рабочие места», — сказал Артем Егоренков, директор категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы».

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