CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Рекрутинг и воинский учет — наиболее востребованные HR-навыки

Знание методов подбора персонала и опыт ведения воинского учета — HR-навыки, востребованность которых больше всего выросла в течение последнего полугодия. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 кадровиков, HR-менеджеров и специалистов по подбору персонала из всех округов страны.

Каждый пятый эйчар утверждает, что за последние шесть месяцев в кадровой сфере еще сильнее вырос запрос на навыки подбора персонала. SuperJob — рекрутинговый портал, поэтому нам могут возразить, что подобный ответ от нашей аудитории ожидаем. Однако в ситуации кадрового голода в большинстве отраслей экономики, навыки поиска и найма персонала действительно наиболее востребованы. На втором месте сейчас опыт ведения воинского учета (8% голосов опрошенных) — приходите на наши бесплатные вебинары за подробной инструкцией. На третьем — коммуникабельность (7%).

6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учета. В качестве навыков, востребованность которых увеличилась в последнее время, по 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.

За два года с момента проведения аналогичного опроса видно, что приоритеты в эйчар изменились: если в сентябре 2022 г. чаще говорили про цифровизацию и кадровый электронный документооборот, то сейчас — про эмпатию, знание методов оценки, мотивации и удержания персонала.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 199. Время проведения: 10 июня — 4 июля 2024 г. Исследуемая совокупность: HR-менеджеры, рекрутеры, кадровики. Размер выборки: 500 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024