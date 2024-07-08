Tele2 обеспечила голосовую связь в HD-качестве и скоростной интернет в аквакомплексе «Лужники»

Tele2, российский оператор мобильной связи, сделал услуги доступными для посетителей аквакомплекса «Лужники». Скоростной интернет и голос в HD-качестве обеспечены на территории площадью более пяти гектаров комплекса – несколько тысяч гостей и спортсменов получили возможность одновременно пользоваться бесперебойной связью оператора.

Tele2 продолжает в летний сезон улучшать связь в местах досуга москвичей. В конце июня 2024 года оператор обеспечил покрытие на всей территории аквакомплекса «Лужники», включая помещение аквапарка, термально-оздоровительный комплекс, спортивные бассейны, серф-клуб, торговую галерею, а также зоны общественного питания. Площадь покрытия составила 50660 квадратных метров. Для обеспечения голосовой связи в HD-качестве и скоростного интернета в сетях 3G и 4G технические специалисты установили базовую станцию в технологиях UMTS2100, LTE2100 и LTE2600.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «Tele2 обеспечивает возможность пользоваться качественной и стабильной связью оператора как на социально значимых объектах, так и в местах досуга клиентов. Аквакомплекс “Лужники” остается одной из самых посещаемых территорий столицы в летний сезон. Нам было важно своевременно создать качественную телеком-инфраструктуру для комфортного отдыха гостей этой площадки».