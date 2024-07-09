МТС прокачала сеть LTE на выезде из Смоленска по трассе на Дорогобуж

МТС сообщила о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в поселке Плембаза под Смоленском, через который проходит Московское шоссе и трасса на Кардымово и Дорогобуж. Стабильный сигнал LTE теперь также появился и в районах коттеджной застройки СНТ, где в общей сложности постоянно или временно проживает более двух тысяч человек.

После запуска дополнительного оборудования в центре поселка Плембаза стабильное покрытие голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом получили жилые дома, административные здания, а также старая Смоленская дорога, которая идет на Кардымово и Дорогобуж, а в дальнейшем выходит на трассу М1 «Москва-Минск».

Проведенные работы позволили обеспечить связью увеличившийся с наступлением летнего сезона пассажиро- и грузопоток. Даже в часы максимальной нагрузки на сеть водители и туристы могут пользоваться навигатором, цифровыми сервисами и видеосвязью, быстро загружать тяжелый контент.

В этом же районе находятся несколько коттеджных поселков и СНТ– «Солнечное», «ГТС», «Соловьиные горки», а также поселок Гедеоновка, села Рогачево, Лекезино. Жители смоленской агломерации ездят на работу в областной центр или работают удаленно. Теперь скорость передачи данных для них выросла на 30%.

«В летний период при подъезде к Смоленску МТС фиксирует повышенный интернет-трафик из-за близкого расположения дачных массивов. И это не просто земельные участки, во многом вокруг областной столицы сформировался большой район домов с круглогодичным проживанием. Улучшая качество связи МТС, мы не только способствуем повышению привлекательности данных территорий, но и помогаем людям пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым они привыкли в городе. Местные жители могут осуществлять коммунальные платежи онлайн, с комфортом пользоваться госуслугами, маркетплейсами, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах по видеосвязи, подключать «умные устройства» по охране и видеонаблюдению и пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», – сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Ранее МТС прокачала связь на подъезде к Смоленску на трассе М1 в районе поворота в деревню Ковши Смоленского района, по улице Кутузова, которая также находится на другом въезде в Смоленск со стороны трассы М1, обеспечив бесшовное покрытие между городом и федеральной автодорогой.