МТС улучшила сеть LTE на трех железнодорожных станциях в Курской области

МТС сообщила об усилении сети LTE в районе трех железнодорожных станций в Курской области. Новое качество связи теперь доступно тысячам жителям Льгова, Дмитриева и Касторного, а также пассажирам поездов и электричек, проходящих через эти города. В результате проведенных работ скорость 4G выросла до 20%.

Специалисты МТС провели работы по расширению сети LTE в поселке городского типа Касторное в районе узловой станции Юго-Восточной железной дороги. На вокзале останавливаются поезда дальнего следования, с него же можно добраться на пригородном поезде до Воронежа или Курска. Сеть высокоскоростного интернета также расширили в Дмитриеве в районе станции и во Льгове на остановочном пункте железнодорожного узла. Обновленная сеть позволяет местным жителям и приезжим получать социальные и финансовые услуги онлайн, использовать цифровые сервисы, а также расширяет доступ к голосовым звонкам через LTE.

«Железнодорожная станция – это всегда оживленный район города с плотным трафиком, нагрузка на сеть особенно возрастает в выходные и праздничные летние дни. Жители региона пользуются поездами и электричками, чтобы отдохнуть на даче, на природе или чтобы увидеть культурные достопримечательности Соловьиного края. Например, во Льгове можно посетить памятники архитектуры XIX века, Свято-Никольский собор и легендарную башню Имама Шамиля. Хорошо, когда на пути к культурным объектам можно пользоваться привычными цифровыми сервисами, звонить через интернет с помощью VoLTE, загружать расписание железнодорожных маршрутов, приобретать билеты онлайн и делиться фотографиями с друзьями», – сказал директор МТС в Курской области Семён Розенберг.

Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в поселке К. Либкнехта Курчатовского района, селе Никольское Солнцевского района и деревне Ефросимовка Советского района.