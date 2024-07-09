CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На «Иви» появилась возможность «Поделиться подпиской»

«Иви» представил новую функцию, позволяющую пользователям делиться своей подпиской с друзьями и близкими. Таким образом, по цене одной подписки теперь можно получить доступ ко всему контенту «Иви» для пяти отдельных аккаунтов. Об этом CNews сообщили представители «Иви».

Новая функция становится доступной с момента подключения пробного периода и работает на протяжении всего времени, пока пользователь оплачивает подписку. Каждый из аккаунтов, связанных с одной подпиской, является полностью самостоятельным: у него есть свой логин и пароль, он может сохранять свои настройки и предпочтения. Все аккаунты получат возможность смотреть все, что предлагает «Иви», на любом устройстве.

При том, что оплата общей подписки сохраняется за одним пользователем, фактически стоимость делится на всех участников и становится существенно доступнее для каждого.

Дополнительной особенностью является бесплатная возможность создания детских профилей на каждом из аккаунтов, которые также получают доступ к контенту «Иви».

Полина Бабкина, заместитель генерального директора «Иви» по продукту и монетизации: «Теперь пользователи «Иви» могут пригласить в свою подписку до четырех близких и друзей. У каждого приглашенного будет отдельный аккаунт со своими данными для входа, рекомендациями и историей просмотра — значит, пользователи смогут независимо друг от друга и с любых устройств смотреть фильмы и сериалы. Новая функция бесплатна для всех пользователей: и тех, кто поделился, и тех, кто принял приглашение».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Росреестр закажет средства защиты информации на миллиард

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024»

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 10 млрд уникальных паролей лежат в открытом доступе

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Обзор линейки российских ноутбуков «Инферит Техника»: современное и компактное решение

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024