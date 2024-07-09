На «Иви» появилась возможность «Поделиться подпиской»

«Иви» представил новую функцию, позволяющую пользователям делиться своей подпиской с друзьями и близкими. Таким образом, по цене одной подписки теперь можно получить доступ ко всему контенту «Иви» для пяти отдельных аккаунтов. Об этом CNews сообщили представители «Иви».

Новая функция становится доступной с момента подключения пробного периода и работает на протяжении всего времени, пока пользователь оплачивает подписку. Каждый из аккаунтов, связанных с одной подпиской, является полностью самостоятельным: у него есть свой логин и пароль, он может сохранять свои настройки и предпочтения. Все аккаунты получат возможность смотреть все, что предлагает «Иви», на любом устройстве.

При том, что оплата общей подписки сохраняется за одним пользователем, фактически стоимость делится на всех участников и становится существенно доступнее для каждого.

Дополнительной особенностью является бесплатная возможность создания детских профилей на каждом из аккаунтов, которые также получают доступ к контенту «Иви».

Полина Бабкина, заместитель генерального директора «Иви» по продукту и монетизации: «Теперь пользователи «Иви» могут пригласить в свою подписку до четырех близких и друзей. У каждого приглашенного будет отдельный аккаунт со своими данными для входа, рекомендациями и историей просмотра — значит, пользователи смогут независимо друг от друга и с любых устройств смотреть фильмы и сериалы. Новая функция бесплатна для всех пользователей: и тех, кто поделился, и тех, кто принял приглашение».