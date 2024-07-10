«Авито» запустил мультиобъявления: искать новые товары у профессиональных продавцов стало проще

Теперь пользователи «Авито» могут увидеть все доступные у продавца вариации одного товара в каждом из объявлений модели. Команда платформы запустила мультиобъявления. Таким образом профессиональным продавцам стал доступен уникальный для классифайда инструмент, который позволит продавцам бесплатно получать в среднем на 30% больше просмотров и, следовательно, больше продаж. Покупателям мультиобъявления помогут удобнее и быстрее находить нужные товары среди миллионов объявлений на «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Пользователю больше не нужно делать дополнительные действия, чтобы ознакомиться с доступным ассортиментом в конкретном магазине: переходить на страницу продавца и сравнивать характеристики в объявлениях. Каждый вариант отображается в поиске, как и прежде, в виде отдельного объявления, но теперь при переходе в одно из них покупатели увидят сразу все модификации товара по цвету, размеру или другим параметрам. Так, например, пользователю, выбирающему мобильный телефон, одно объявление покажет, что гаджет определенной модели у этого продавца есть в сером, фиолетовом и красном цвете, с объемом памяти 512 ГБ и 1 ТБ. Сейчас новая функция доступна для новых товаров: мобильных телефонов, легковых шин и мебели (диваны, кровати, комоды, кресла и стулья), до конца 2024 г. мультиобъявления появятся и в других категориях, в том числе расширится ассортимент товаров в одежде, обуви, мебели.

Авито Авито » запустил мультиобъявления: искать новые товары у профессиональных продавцов стало проще

«"Авито" — самая популярная онлайн-платформа, где каждый день совершаются более полумиллиона сделок между продавцами и покупателями. Но вместе с тем "Авито" развивается как площадка, где можно приобрести новые товары, а также товары от профессиональных продавцов и заказать их с "Доставкой". По итогу 2023 г. доля продаж новых товаров выросла с 43 до 49%. Мы видим этот тренд и со своей стороны активно развиваем доступный инструментарий, чтобы обеспечить продавцам необходимый функционал для эффективных продаж на платформе. В течение трех месяцев тестирования продукта мы получили хорошие результаты: весь доступный ассортимент в мультиобъявлении просматривает каждый третий пользователь, зашедший на объявление, и в целом новая функция привлекает в среднем на 30% больше внимания аудитории, которое продавец сейчас получает бесплатно», — сказал Алексей Ли, директор по продажам в «Авито Товарах».

Новая функция доступна продавцам, активно пользующимся платформой, и выставляющим на продажу в «Авито» новые товары. Чтобы подключить мультиобъявления, продавцу необходимо при оформлении объявления одинаково заполнить форму «Модель» у каждой из вариаций и указать, чем каждая отличается от другой. При этом статистика просмотров объявления будет доступна для каждой вариации — так получится определить самые «ходовые» модификации на платформе.