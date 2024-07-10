ИТМО и VK Education будут готовить кадры для внедрения ИИ в бизнес и промышленность

ИТМО и VK Education запускают совместную программу бакалавриата «Инженерия искусственного интеллекта». На ней будут готовить специалистов по внедрению систем искусственного интеллекта в бизнес-процессы. ИИ поможет в решении отраслевых задач: поиске ошибок, автоматизации рутинных процессов, обработке и анализе больших объемов данных. Выпускники программы смогут работать в качестве ML- и Data-инженеров в областях экономики, банковской системе, логистике, анализе данных в сфере продаж. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Обучение сфокусировано на ключевых дисциплинах в рамках трех фундаментальных блоков: математики, программировании и ИT, машинного обучения. Все дисциплины ориентированы на практику, а блоки математики и программирования — на изучение проблематики обработки данных. Ряд дисциплин будет реализован при участии экспертов-практиков VK. Программа также предполагает работу над реальными кейсами сервисов и технологий.

«Сфера искусственного интеллекта развивается грандиозными темпами — из экзотичной технологии ИИ трансформировался в один из главных драйверов мировой экономики. Логично, что и потребность в кадрах резко возросла — раньше речь шла о необходимости выпуска десятков высококлассных специалистов в области ML и Data Engineering, а сейчас рынок нуждается в сотнях и даже тысячах специалистов ежегодно. Когда мы с VK задумывали программу «Инженерия искусственного интеллекта», мы понимали, что создаем уникальный образовательный продукт, и что наш выпускник будет высоко востребован на рынке как сейчас, так и в будущем», — сказал декан факультета цифровых трансформаций ИТМО Семен Краев.

Учебный план программы был разработан совместно с VK Education и Национальным центром когнитивных разработок. Стажировки и практики студентов программы пройдут в VK и в лабораториях ИТМО. Это позволит студентам уже с третьего курса пробовать себя в работе на настоящих прикладных проектах и в реальных задачах.

«VK активно развивает образовательное направление и инвестирует в развитие IT-индустрии. В коллаборации с ведущими вузами страны мы ведем подготовку кадров по наиболее востребованным специальностям в IT. Создание совместной с ИТМО программы бакалавриата “Инженерия искусственного интеллекта” — это ответ на актуальный запрос рынка. Вместе с ИТМО мы нацелены на подготовку специалистов, которые смогут обеспечить внедрение систем искусственного интеллекта в бизнес-процессы», — сказал директор по работе с вузами VK Георгий Щелканов.