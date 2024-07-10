«МегаФон» улучшил связь для дачников Кузбасса

Этим летом абоненты «МегаФона» в Кемеровской области остаются на связи не только в городе, но и на даче. Надежная голосовая связь и быстрый мобильный интернет появились в СНТ «Приозерное» Новокузнецка, СНТ «Путь к садоводству» Гурьевска и в поселке Кульчаны – оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в разгар летнего сезона.

Новые объекты связи работают в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Теперь дачники могут пользоваться услугами мобильной связи такого же качества, что и в столице Кузбасса, а также оценить удобство технологии передачи голоса в сетях четвертого поколения VoLTE. С ее помощью соединение устанавливается за пару секунд, звук при разговоре становится четким и кристально чистым, при этом абоненты могут общаться по телефону и одновременно выходить в интернет.

Старшее поколение может читать новости и искать полезные советы по уходу за урожаем в интернете, получать государственные услуги, смотреть прогноз погоды или расписание электричек, пользоваться банковскими приложениями и оплачивать счета, а также отправлять фотографии рекордного урожая в семейный чат. Более молодые любители загородного отдыха тоже найдут себе занятие по душе – общаться в мессенджерах и соцсетях, делать онлайн покупки, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, слушать музыку, звонить по видеосвязи.

«Последние несколько лет показали, что многие жители региона, выезжая за город, предпочитают не только отдыхать, но и удаленно работать. Наша задача – предоставить жителям Кемеровской области самый быстрый интернет не только в городе, но и за его пределами. Кроме того, наличие устойчивого соединения сети позволяет своевременно реагировать на различные ситуации, особенно в случае экстренных происшествий или необходимости вызова скорой помощи», – сказал директор «МегаФона» в Кузбассе Иван Бувальцев.