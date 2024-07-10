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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в предгорье Дагестана

Жителям сел Новолакского района республики стали доступны скорости передачи данных во время загрузки файлов до 75 Мбит/с. Такого результата удалось достичь благодаря строительству нового телеком-оборудования и модернизации существующего. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» смонтировали дополнительные объекты инфраструктуры в крупных населенных пунктах Новокули, Тухчар, Новомехельта и Новочуртах. Суммарно там проживает около 15 тыс. человек. В результате скорость мобильного интернета в гаджетах абонентов выросла на 35%. Вместе с этим увеличился и трафик, все больше клиентов пользуются социальными сетями и мессенджерами, видео- и музыкальными платформами. Так, за последние полгода абоненты в Новолакском районе заинтересовались «VK Видео»: по данным аналитиков оператора, каждый пятый житель предгорья смотрит ролики в этом сервисе.

«Проведенные работы на сети позволили улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром. В районе увеличилась пропускная способность сети, соответственно, еще больше наших клиентов могут на высокой скорости загружать в свои девайсы даже самый "тяжелый" контент, запускать видеоконференции, получать госуслуги онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Также абоненты в Новолакском районе стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

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