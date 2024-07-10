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В Михайловске «МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета

Мобильная передача данных стала быстрее для более чем 100 тыс. жителей районного центра Ставропольского края. Инженеры «МегаФона» определили в регионе места с высокой нагрузкой и растущей активностью абонентов в интернете, после чего построили новое телеком-оборудование в городе, а также модернизировали уже существующее.

Михайловск — город-спутник краевой столицы. Сюда часто приезжают из Ставрополя, а также из соседних населенных пунктов. Вырос здесь и расходуемый интернет-трафик. В среднем каждый абонент тратит здесь ежемесячно около 23 ГБ на скорости до 85 Мбит/с.

Как показывают большие данные (big data) оператора, больше всего пользователи общаются в мессенджерах и «зависают» на киноплатформах. За последние полгода вырос трафик и на музыкальных сервисах, их стали посещать в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

«Осенью Михайловску исполняется 240 лет. В связи с этой датой мы ждем здесь большое количество туристов. Оператор заранее готовит инфраструктуру к потоку визитеров. Помимо регулярного запуска новых базовых станций, специалисты улучшают конфигурацию сети, переводят частоты в формат LTE. Такие работы помогают увеличить покрытие высокоскоростного интернета там, где это необходимо, что позволяет нашим абонентам всегда быть на связи со своими близкими и с круглосуточным доступом во Всемирную паутину», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

С начала года оператор расширил возможности телеком-оборудования на более чем 200 объектах по всему Ставрополью. Модернизация сети охватила жилые кварталы, туристические места, здравницы, учебные заведения, парки и скверы.

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