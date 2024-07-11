Аналитика «МТС Travel»: Китай обогнал Египет и ОАЭ по поездкам россиян в начале лета

Сервис МТС Travel проанализировал на базе обезличенной Big Data МТС путешествия россиян за границу в начале лета. В этом сезоне Китай вошел в пятерку наиболее популярных зарубежных направлений. Турпоток в Поднебесную вырос почти вдвое год к году, благодаря чему страна обогнала традиционно востребованные у россиян курорты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным МТС Travel, в начале лета наиболее активно растет турпоток во Вьетнам – почти в три раза год к году. На втором месте по приросту числа поездок Китай – динамика составляет 85% год к году. Тройку стран, куда россияне стали ездить чаще в начале лета, замыкает Таиланд – число путешествий туда выросло за год на 82%.

В то время как другие страны активно завоевывают интерес россиян, Турция остается главным зарубежным направлением для летних отпусков. По данным МТС Travel, к июлю на нее приходится более четверти (28%) от поездок за границу в целом и почти половина от поездок в дальнее зарубежье. Второе месте по числу визитов россиян в начале лета занимает Беларусь – доля путешествий в страну составляет 10% от общего турпотока за границу. Тройку наиболее востребованных зарубежных направлений замыкает Абхазия (7%).

61% летних от всех поездок за границу сейчас приходится на страны дальнего зарубежья. Лидерами по количеству поездок являются Турция, Китай и Египет. В 2023 г. в ТОП-3 входили Турция, Египет и ОАЭ.

Каждая десятая поездка за границу в начале этого лета пришлась на страны Европы. Среди европейских направлений, как и в прошлом году, чаще всего россияне путешествовали в Италию, Испанию, Францию и Германию – каждая из стран внесла по 1% в общий турпоток за рубеж в начале лета 2024 г.