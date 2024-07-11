CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

«Делимобиль» инвестирует в собственную СТО и ИТ-решений для обслуживания автопарка

«Делимобиль» (ПАО «Каршеринг Руссия», оператор каршеринга в России, масштабирует собственную сеть сервисного облуживания автомобилей и запускает в Москве станцию технического обслуживания (СТО) полного цикла площадью более 4 тыс. кв. м., мощности которой позволяют работать как с собственным автопарком, так в перспективе и предоставлять сервисные услуги сторонним компаниям.

«Делимобиль» активно развивает собственный сервис по обслуживанию и ремонту авто, что позволяет полностью контролировать качество, сроки и эффективность этих работ. Открытая в Москве СТО стала десятой по счёту и самой масштабной в сети компании. СТО Енисейская может проводить как диагностику и гарантийное обслуживание в соответствии с требованиями производителей авто, так и все типы кузовных и слесарных, покрасочных и агрегатных работ, ремонт двигателей и настройку электроники.

Вместе с увеличением физических мощностей СТО «Делимобиль» запустил технологический проект Operation Tech, который объединил все инициативы компании по совершенствованию ИТ-решений, осуществляющих сервисную поддержку автопарка. В стек вошли проекты, нацеленные на рост автоматизации и эффективности процессов обслуживания и ремонта авто, например, модели машинного зрения, «умные» алгоритмы для моек, создание «цифровых двойников» авто для предиктивной аналитики и пр.

«Делимобиль» управляет всеми СТО и циклом сервисного обслуживания автопарка через онлайн-платформу Guido, разработанную внутри компании. Интеллектуальное решение объединяет мобильное приложение для обслуживающего машины технического персонала и систему умного управления сервисными центрами. Система полностью интегрирована в общую ИТ-платформу компании, таким образом, «Делимобиль» в режиме реального времени владеет полной информацией о состоянии автопарка и управляет всеми техническими процессами – от мойки и заправки машины до ремонта и обслуживания.

Развитие собственных ИТ-решений позволяет «Делимобилю» повысить прозрачность управления автопарком, увеличить эффективность обслуживания, снизить стоимость ремонта, а также повысить удовлетворённость пользователей.

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина сказала: «Делимобиль» активно расширяет автопарк, что позволяет нам отвечать на растущий в России высокими темпами спрос на каршеринг. Наличие машин в шаговой доступности привлекает пользователей и делает наш сервис востребованным в ежедневном режиме. В этом году мы нацелены увеличить автопарк на 4 тыс. машин до порядка 30 тыс. доступных автомобилей, и такой рост требует дополнительного развития мощностей для качественной сервисной поддержки. Теперь мы уже управляем 10 собственными сервисными центрами в 7 городах, площадь сервисных центров – составляет более 25 тыс. кв. м. Планируем и дальше масштабировать сеть сервисного облуживания, в этом году планируем открыть минимум еще одну СТО. Наша стратегическая цель – иметь собственную СТО в каждом городе присутствия. Одновременное развитие как количества СТО, так и ИТ-решений для их модернизации позволит нам планомерно снижать расходы и увеличивать эффективность всех процессов обслуживания машин, повышая рентабельность компании в целом, и оставаться технологическим лидером отрасли. Кроме того, создаваемая нами инфраструктура обслуживания даёт возможность не только работать с собственным активно расширяющимся автопарком, но в будущем оказывать такие услуги сторонним компаниям, монетизируя текущие инвестиции».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

На что способен ИИ в государственных организациях

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Древний и самый «дырявый» браузер Internet Explorer пробудился. С его помощью хакеры кошмарят пользователей Windows 10 и 11

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

После продажи СДЭК в нем назначен новый генеральный директор

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024