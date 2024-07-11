ДИТ Москвы: Цифровизация избавила горожан от необходимости собирать для получения госуслуг более 1 миллиарда документов

С 2011 года благодаря системе электронного межведомственного взаимодействия (базовому регистру) город избавил жителей и бизнес от необходимости приносить для получения госуслуг более одного млрд различных документов. По самым скромным подсчетам это позволило спасти более 117 тыс. деревьев, что сопоставимо с площадью Ботанического сада МГУ – около 30 га. Но главное – это экономия времени, которое горожане могут освободить для досуга с семьей или других важных дел. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает органам власти доступ к сотням видов документов, необходимых для предоставления горожанам государственных услуг и сервисов: от назначения мер социальной поддержки семьям с детьми до получение разрешения на строительство. Сегодня в базовом регистре содержится 435 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Это дает возможность специалистам органов власти получать необходимые для оказания госуслуг сведения из единой информационной системы, а горожанам – пользоваться удобными онлайн-услугами и не тратить время на сбор бумажных документов и поездки в ведомства», – сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Для оказания жителям госуслуг сотрудники органов власти в рамках электронного межведомственного взаимодействия могут получать сведения о городских льготах и мерах поддержки, об актах гражданского состояния, документы, связанные с недвижимостью и жильем, проверять подлинность документа, удостоверяющего личность и другие данные. Это помогает избежать бумажной волокиты и более оперативно решать вопросы жителей: им достаточно заполнить электронное заявление на предоставление государственной услуги на портале mos.ru, а необходимые сведения ведомства запросят самостоятельно через базовый регистр.

История создания базового регистра началась в 2010 г., когда ведомства начали анализировать, какие услуги и сервисы они могут предоставлять горожанам и какими сведениями они могут делиться друг с другом для сокращения сроков предоставления госуслуг и повышения уровня удовлетворенности граждан. С учетом этой информации были разработаны технологические карты межведомственного взаимодействия, а в 2011 г. появились первые электронные услуги и сервисы.

Базовый регистр не хранит и не накапливает данные: он направляет запрос от одного ведомства к другому, являющемуся источником информации. За каждый фрагмент сведений отвечает отдельный орган власти. И между собой они обмениваются только теми данными, которые нужны другому органу власти исключительно для оказания услуги или выполнения государственной функции – такие обмены строго регламентированы законодательством.

Создание базового регистра помогло перевести в онлайн-формат наиболее востребованные услуги как для горожан, так и для бизнеса. В любое время москвичам с полной учетной записью доступно свыше 420 цифровых услуг и сервисов, к которым ежедневно обращаются более двух млн раз.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».