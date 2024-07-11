Эквайринг в смартфоне. UCS запустил сервис оплаты для бизнеса на основе технологии SoftPOS

Мобильное приложение UCS-POS было разработано на основе решения SoftPOS, которое превращает смартфон на базе Android 10.0 и выше в POS-терминал. Теперь клиенты UCS смогут упростить процесс приема платежей, увеличив свою конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители UCS.

SoftPOS — это инновационная технология для приема бесконтактных платежей с помощью устройства с NFC-модулем, на котором установлено специальное мобильное приложение. Это открывает новые возможности для бизнеса, работающего в различных локациях, таких как доставки, курьерский сервис, выставки и сезонные распродажи.

Данное решение обеспечивает простоту и доступность при приеме платежей, позволяя осуществлять бесконтактные транзакции как с использованием банковских карт, так и других платежных средств (смартфонов, smart-часов, стикеров, колец, браслетов и т.д.). После завершения оплаты приложение предоставляет возможность отправить чек на указанную электронную почту, обеспечивая максимальный комфорт для клиентов.

«Приложение UCS-POS разработано с учетом потребностей разных форматов бизнеса, которым важно оставаться мобильными, принимать платежи в любом месте и в любое время, не зависев ни от какого специального оборудования. Также данное решение подходит для компаний, которым необходим дополнительный или резервный способ приема платежей. Это идеальная возможность максимально быстро и легко получить услуги эквайринга», — Юлия Ивлева, генеральный директор UCS.

UCS-POS поддерживает прием платежей по картам платежных систем Мир, Mastercard и Visa российских эмитентов.