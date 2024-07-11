«Контур.Недвижимость» провела первую в России дистанционную сделку с недвижимостью в Крыму

«Контур.Недвижимость» помогла пользователям из города Джанкой Республики Крым провести сделку с недвижимостью дистанционно. 24 июня стороны заключили электронный договор купли-продажи и отправили пакет документов на регистрацию в Росреестр. Все это они сделали с помощью риелтора в одном из сервисов «Контур.Недвижимости» — «Реестро». 27 июня ведомство успешно зарегистрировало переход прав собственности. Продавец и покупатель уже получили выписки из ЕГРН, в которых указано имя нового владельца, по электронной почте.

Раньше сделки со вторичной недвижимостью в Крыму не удавалось провести полностью дистанционно. Участникам сделки приходилось ехать в многофункциональный центр (МФЦ) или отделение банка. В первом случае — чтобы подать согласие на электронную регистрацию. А во втором — чтобы провести сделку с участием банка. Только в этих случаях Росреестр принимал заявления от физлиц в электронном виде.

Теперь продавцы и покупатели объектов в Республике Крым и Севастополе могут проводить сделки полностью дистанционно. Благодаря сервису «Реестро» участникам не обязательно даже встречаться лично. Все этапы: от подписания документов до электронной регистрации и расчетов, можно провести онлайн. Например, продавец может находиться в Симферополе, а покупатель в Москве. Он может приобрести дом, квартиру или земельный участок без единого перелета.

Константин Ташлыков, руководитель проекта «Контур.Недвижимость», сказал: «Наша цель — сделать электронные сделки с недвижимостью удобными и доступными для жителей всех регионов нашей страны. Благодаря современным технологиям покупка и продажа квартир становится проще и удобнее, но не менее безопасной. Мы видим, что рынок готов к цифровизации: он уже активно использует сервисы для проверки и проведения сделок. Теперь эти сервисы доступны в Крыму и Севастополе».

С помощью сервиса «Контур.Реестро» сделка проходит за один день, в офисе риелтора или другом удобном месте риелтор может следить за рассмотрением заявления онлайн в личном кабинете сервиса. После завершения регистрации на электронную почту всех участников придет письмо с результатами. В нем будет электронная выписка из ЕГРН: она станет доказательством, что переход прав состоялся.