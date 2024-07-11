«МегаФон» усилил 4G в жилых массивах Ижевска

«МегаФон» увеличил площадь уверенного покрытия сети четвертого поколения для жителей Ижевска. Стабильный 4G-сигнал стал доступен в спортивных и медицинских учреждениях, в местах сосредоточения производственных предприятий, а также в густонаселенных жилых кварталах и торговых центрах. Улучшения могут почувствовать свыше 100 тыс. человек.

Специалисты оператора запустили дополнительный низкочастотный слой сети, чтобы обеспечить расширенный радиус покрытия до 10 км и лучшее проникновение в здания. Такое решение позволяет сигналу проходить внутрь помещений с толстыми стенами и через строительные материалы, которые препятствуют его распространению.

Расширенное покрытие сети четвертого поколения оценят владельцы недвижимости в жилых комплексах «Кислород Сити», «Видный», «Жилые зори». Инженеры оператора спрогнозировали нагрузку и провели работы, чтобы обеспечить качественную связь с учетом строящихся домов в ЖК «Михайловский» и «Притяжение». Территория уверенного пользования 4G увеличилась у спортивного комплекса «Динамо», медицинских учреждений, расположенных вблизи улицы Ленина, а также в районе городской клинической больницы №4.

В Устиновском районе города специалисты оператора расширили покрытие сети для жителей домов по улицам Ворошилова и Архитектора П.П. Берша. В Ленинском работы проведены около администрации района, в микрорайоне Живсовхоз и вблизи производственных предприятий, расположенных на улице Гагарина. Новое качество интернет стало доступно и жителям 1 и 2 микрорайонов в Октябрьском районе, а также в микрорайоне Костина Мельница.

Кроме этого, территория уверенного 4G-сигнала увеличена около торговых центров «Талисман», «Рашаль» и около Южного рынка.

«Благодаря работам, проведенным во втором квартале текущего года, мы существенно увеличили покрытие сети в важных для горожан локациях – жилых комплексах и многоквартирных домах, муниципальных учреждениях в сфере здравоохранения и спорта. Модернизация телеком-оборудования позволяет оперативно увеличить LTE-покрытие, чтобы сделать комфортным просмотр видеоконтента и общение в интернете», – отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Оператор также увеличил территорию LTE и в Завьяловском районе. Мобильный интернет в смартфонах будет стабильным и скоростным в селе Азино, деревнях Пирогово и Старые Кены, где в совокупности проживают более 4 тыс. человек.