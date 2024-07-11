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«МегаФон» «зажег» 4G на пути к маяку Анива

На Сахалине туристы, возвращаясь от маяка Анива теперь могут сразу делиться в интернете впечатлениями от путешествия. «МегаФон» запустил 4G в селе Новиково, откуда тысячи любителей живописных морских пейзажей отправляются к скале Сивучьей, где расположена одна из главных достопримечательностей островного региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зону LTE-покрытия «МегаФона» попадает территория села, где проживает около 600 человек. Также устойчивый сигнал доступен на побережье от Новиково до Озерского, в том числе на причале, с которого к маяку Анива отправляются туристические группы.

Маяк высотой более 30 метров был построен на труднодоступной скале в месте, где проходит граница двух морей - Японского и Охотского. По пути к нему туристы могут полюбоваться горными пейзажами и водопадами, а если повезет, то встретить касаток или дельфинов. Во время экскурсий туристы делают десятки красивых фотографий и снимают яркие видеоролики. Скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с позволяет им отправлять снимки друзьям в мессенджерах или делать посты в социальных сетях.

«Главный маяк Сахалина привлекает туристов своей загадочностью и никого не оставляет равнодушным. Посмотреть на него приезжают не только жители Сахалина, среди гостей есть любители ярких морских пейзажей со всей страны. Наша задача – сделать так, чтобы абонентам в туристических локациях было комфортно выходить в сеть и делиться уникальными кадрами и оставаться на связи с родными и близкими», – сказала директор «МегаФона» в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

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