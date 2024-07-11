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«МТС RED» расширил варианты поставки сервиса для повышения киберграмотности сотрудников

Компания «МТС RED», входящая в ПАО «МТС», сообщает о том, что решение для повышения киберграмотности сотрудников (МТС RED Security Awareness) теперь доступно на рынке сразу в трех моделях поставки. Это модель MSS – управляемый сервис повышения киберграмотности под ключ, SaaS – предоставление удаленного доступа к программной платформе повышения киберграмотности по модели подписки и on-premise – поставка и установка платформы в инфраструктуре организации. Ранее данное решение «МТС RED» было представлено на российском рынке лишь в модели MSS. Об этом CNews сообщили представители «МТС RED».

«Сегодня одной из основных тенденций развития рынка решений информационной безопасности является стремление игроков рынка к максимальному удобству использования их разработок и услуг заказчиками. При этом у разных компаний разные подходы к обеспечению безопасности, свои условия, регламенты, ресурсы и бюджеты. В этом смысле «МТС RED» при развитии своих продуктов и сервисов предоставляет заказчикам максимально широкий выбор. Теперь компании, стремящиеся повысить компетентность сотрудников в области информационной безопасности, могут выбрать любой удобный им вариант использования решения», – сказал руководитель направления Security Awareness «МТС RED» Илья Одинцов.

Предоставляя организациям управляемый сервис повышения киберграмотности, «МТС RED» берет на себя все работы по его подключению и выработке у персонала компании навыков кибербезопасного поведения – от экспертно-методологических до поддерживающе-технических. Это подключение и настройка сервиса, проведение тренировочных фишинговых рассылок, предоставление доступа к сервису для изучения сотрудниками заказчика информационных материалов, предоставление отчётов о результатах изучения и об эффективности тренировочных фишинговых рассылок. Такой подход позволяет сэкономить время и ресурсы, переложив все задачи по выработке у персонала компании навыков кибербезопасного поведения на сервис–провайдера, и подходит организациям с достаточными бюджетами на информационную безопасность.

Услуга Security Awareness (SA) предоставляет заказчикам доступ к развернутой в облаке «МТС RED» программной платформе повышения киберграмотности персонала. При этом «МТС RE»D обеспечивает поддержку и развитие платформы, поддерживает работу оборудования, на котором она развернута. А заказчик имеет необходимые ресурсы для самостоятельной выработки у своих сотрудников навыков кибербезопасного поведения на базе платформы. Этот подход идеален для компаний, которым важен баланс между удобством реализации повышения киберграмотности и оптимизацией затрат на решение этой задачи.

В то же время организациям, которым необходимы кастомизированные доработки возможностей платформы повышения киберграмотности под специфические задачи, а также для тех, кто ограничен внутренними регламентами, не допускающими облачной модели использования безопасности, оптимальной является установка программной платформы повышения киберграмотности на собственных ресурсах по модели on-premise. Запуск программной платформы в данной модели займет больше времени и обойдется компании дороже, однако обеспечит полный контроль над всем процессом.

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