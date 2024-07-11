«МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду электровелосипедов в Москве и Подмосковье. Каждый велосипед оборудован электродвигателем для более комфортного движения по городу и при этом имеет ограничение скорости до 25 км/ч. 5 тыс. новых фиолетовых велобайков модели Ninebot B100 уже доступны для аренды в приложении сервиса.

Электровелосипеды разработаны для пользователей разного роста и веса: регулируемое седло подойдет для велосипедистов ростом от 1,55 м до 1,9 м, а само устройство выдерживает вес до 120 килограммов. Велосипед имеет прочную алюминиевую раму, которая обеспечивает повышенную устойчивость Легкая конструкция велобайка (30 килограммов) упрощает маневрирование и делает езду более плавной, а электродвигатель поможет пользователю с легкостью преодолевать любые расстояния, в том числе — при движении в горку. Устройство также оборудовано усиленными тормозами и удобной панелью управления, которая будет видна даже при ярком солнечном свете — на ней отображается скорость и уровень заряда батареи. Кроме того, модель устойчива к влаге, дождю, грязи, что позволяет кататься на велосипедах в любую погоду.

Каждый электровелосипед «МТС Юрент» оборудован IoT-модулем, который обеспечивает ограничение скорости по тому же принципу, что и самокаты — велосипед снижает скорость в «медленных» зонах, останавливаться там, где ездить нельзя. Максимальная скорость устройства — 25 км/ч. Снижение скорости будет происходить плавно для пользователя. Мощность двигателя велобайка составляет 250 Вт, что, согласно ПДД, относит его к категории «велосипеды». Это значит, что для поездок на новом устройстве права пользователям не понадобятся.

Велосипеды оснащены двойной подножкой. Припарковать устройство можно будет на парковках для электросамокатов, а для порядка на тротуарах «МТС Юрент» усилит службу скаутов в городе, чтобы исключить ситуации с переполненными стоянками. Каждый велосипед снабжен корзиной, чтобы пользователям было удобнее перевозить вещи, и индивидуальными номерами, удобными для считывания городскими камерами. Аренда велосипеда «МТС Юрент» будет стоить 30 руб. за старт, и от 6,49 руб. за минуту. С подпиской «МТС Premium» старт будет всегда бесплатным.

«Мы начинали наш бизнес с велосипедов, и знаем, что есть аудитория пользователей, которая предпочитает именно велотранспорт. Велосипеды нужны людям, которые не любят или не хотят ездить на электросамокатах. Новые устройства мы запускаем в рамках внутренней стратегии “Год безопасного самоката”, которая направлена не только на повышение безопасности в целом, но и на популяризацию “зеленых” видов транспорта, которые станут экономичным и экологичным решением для городской мобильности. Мы рассчитываем, что электровелосипеды будут востребованы у пользователей, которым по каким-то причинам не очень удобно пользоваться самокатами при ежедневных поездках, и дополнительно разгрузят дорожную сеть города, сделав поездки по Москве более быстрыми и комфортными», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.