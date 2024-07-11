Первый в России прикладной курс по генеративному видео научит создавать контент «от и до» с помощью ИИ

В России официально запустилась образовательная платформа Moshka. Здесь профессионалы в режиссуре, сценарном мастерстве, операторской съемке, CGI-графике, ИИ-продюсировании учат создавать впечатляющие и захватывающие видео. Курсы доступны по подписке и направлены на всех, кому важно делать качественный контент, а также на людей, которым любопытно заглянуть за кадр любимых фильмов.

Среди преподавателей — Индар Джендубаев («Мастер и Маргарита», «Чебурашка», «Он — дракон»), Юрий Быков («Метод», «Дурак»), Денис Елдышов («Аватар-2», «Трансформеры один», сериал «Властелин колец») и другие профессионалы кино- и медиаиндустрии. Создателями платформы выступили режиссер и продюсер спортивной драмы «Со дна вершины» Константин Кутуев, и предприниматель Иван Лебедев, который также имеет доли в приложении для знакомств Twinby и сервисе зарядной инфраструктуры для электромобилей Portal Energy.

Среди курсов пользователям Moshka будет доступен первый в России комплексный курс по использованию нейросетей в видеопроизводстве. Его автор — медиапродюсер и учредитель международного конкурса генеративных фильмов MyFilm48 Павел Перегудов. На курсе «Нейросети: создание мультимедийного контента» Павел даст все основные ИИ-инструменты для генерации изображений, видео, музыки и речи, с помощью которых можно создавать впечатляющие видеоролики.

Павел Перегудов: «Курс ориентирован на тех, кто делает первые шаги в области изучения генеративных инструментов, и дает полный комплекс знаний для создания захватывающих видео на основе текстовых запросов. Мы будем использовать передовые инструменты вроде Stable Video Diffusion, Midjourney 6, Hyper, Luma Ai, Runway Gen-3, Hedra, Udio и многие другие. Это позволит освоить основные правила генерации изображения, видео, музыки и речи, получить необходимую базу для создания собственных Ai-видео и дальнейшего погружения в тему, если слушателю этого захочется».

Также мастерством с русскоязычной аудиторией впервые поделится Денис Елдышов — специалист по визуальным эффектам, создатель графики для сериала «Властелин колец», фильмов «Аватар-2», «Черный Адам», «Трансформеры один» и «Дом с привидениями». Денис за восемь лет прошел путь от полного новичка, который решил оставить работу футбольного тренера, до высококлассного FX-специалиста в международных проектах и оскароносных командах. В курсе «Визуальные эффекты: путь в профессию» он покажет, как создавать реалистичные фактуры, и пошагово объяснит путь к успеху в профессии.

«В интернете можно найти все, поэтому у человека, который хочет чему-то научиться, нет проблем с доступом к информации. У него возникает проблема с тем, чтобы отобрать необходимое и сосредоточиться на главном, — сказал Денис Елдышов. — Обучение у профессионалов решает эту проблему. Знаю это не понаслышке, потому что сам осваивал профессию FX-специалиста у опытного учителя. Меня впечатлил список авторов, курсы которых представлены на платформе Moshka. Это настоящие мастера своего дела, которые умеют отсекать лишнее и передавать свой взгляд и опыт другим».

Курсы на Moshka доступны по подписке и не требуют специальной подготовки для прохождения.